Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: Pellegrino vola in finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36INEE! Straordinario rettilineo d’arrivo per il valdostano, abilissimo a uscire con maggior velocità dall’ultima curva per vincere la seconda semi. Secondo Taugboel: i due sono gli unici a passare il turno da questa batteria.14.35sta rimontando, ora il poliziotto è terzo: deve portarsi quantomeno in seconda posizione per qualificarsi in.14.34 Svensson e Jouve stanno impartendo un ritmo folle,guadagna una posizione ed è quinto.14.34 Jouve si porta in testa in quest’avvio,parte in controllo ed è sesto.14.33 SI PARTE!14.31 Passiamo ora alla seconda semi, Federicova alla caccia della. Ecco la lista di partenza.1 8 SVENSSON Oskar SWE2 10 JOUVE Richard FRA3 2 RIEBLI Janik SUI4 15 MAKI Joni FIN5 17Federico ITA6 24 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR14.