Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: Pellegrino centra il podio! Vincono Klaebo e Sundling

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Un grande ritorno in Coppa del Mondo perdopo la pausa dalle competizioni presa al termine del Tour de Ski. I segnali sono decisamente positivi: un terzo posto che vale tantissimo, considerando che erano presenti tutti i big della specialità eccezion fatta per Erik Valnes. L’Italia conquista il terzodella sua stagione, tutti firmati dal valdostano.14.56 TERZOOOOOOOOO! Il poliziotto conquista ilnumero tre della sua stagione! Johannesmette a tacere le ambizioni di successo di Anger e si aggiudica l’ennesima vittoria della sua carriera. 47modi carriera in Coppa del Mondo per.14.56esce su Anger per portarsi a casa la vittoria,è in lotta con Chanavat per il.14.