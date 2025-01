Ilfoglio.it - La destra italiana è al bivio: fare i trumpisti d'Italia o difendere gli interessi dell'Italia?

Nel discorso pronunciato lunedì scorso da Donald Trump, nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, c'è un passaggio che lache a piccoli passi cerca di avviarsi sulla via del trumpismo, ha curiosamente ignorato. Sono poche righe, ma dicono molto su quella che sarà la grande sfida del trumpismo per l'. “Inizierò immediatamente la revisione del nostro sistema commerciale per proteggere i lavoratori e le famiglie americane. Invece di tassare i nostri cittadini per arricchire altri paesi, tasseremo i paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini. A questo scopo, istituiremo l’External Revenue Service per raccogliere tutte le imposte, i dazi e le entrate. Saranno enormi le quantità di denaro che confluiranno nel nostro tesoro da fonti estere. Il sogno americano tornerà presto a prosperare come mai prima d’ora”.