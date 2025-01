Bergamonews.it - Gasperini elogia i subentrati: “La rosa si sta allargando, la panchina incide”

Leggi su Bergamonews.it

Como. Un compleanno da festeggiare in anticipo, nel migliore dei modi, grazie ad una vittoria importante per ripartire dopo quattro gare di digiuno. Sul campo del Como l’Atalanta porta a casa un 1-2 di rimonta – grazie alla doppietta di Retegui – che può dare una piccola svolta ad 2025 che fino a qui in campionato non aveva mai riservato successi.Gian Pieronel post partita non nasconde la sua soddisfazione, nonostante un primo tempo giocato sotto tono.Como-Atalanta, le parole diin conferenza stampaL’analisi del match – “Non è facile giocare sempre con la stessa condizione per tutte le partite, contro avversarie sempre di grande valore, anche in Serie A. Nel primo tempo andavamo nettamente più piano, pasticciavamo molto, combinavamo poco. Nel secondo tempo abbiamo recuperato proponendo un gioco di livello: nei novanta minuti abbiamo costruito tanto, ci sono stati annullati due gol.