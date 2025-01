Ilfattoquotidiano.it - C’è Posta per Te con Annalisa e il campione del Milan Alvaro Morata: ecco cosa accadrà con gli ospiti in studio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Duespeciale per il terzo appuntamento, oggi in prime time su Canale 5, con “C’èper Te”, condotto da Maria De Filippi, che anche quest’anno mette a segno ascolti più che ottimi. Lo scorso sabato ha totalizzato il 31.26% di share pari a 4 milioni 736 mila telespettatori (33.35% sul target commerciale 15-64 anni) con picchi di 5.845.000 spettatori e del 40% di share.Dunque nlcome sorprese principali del people show:e il calciatore della nazionale spagnola e attaccante del. “C’èper Te” va in onda da 26 anni su Canale 5 ed è sempre una delle punte di diamante della rete ammiraglia Mediaset. Così Maria De Filippi racconta le storie d’amore, tradimenti e di riconciliazioni. Spesso i protagonisti delle storie chiedono di regalare un momento da sogno ad una persona a loro cara per ripagarla dell’affetto e del sostegno ricevuto.