Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada punta tutto su Riccardo Orsolini. La maxi offerta

si muove sul frontesu: pronta ladel. Ecco le ultimeDopo aver messo a punto il primo colpo di questa sessione invernale di(Kyle Walker), ilsi sta muovendo in altri reparti e secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza del club di via Aldo Rossi starebbe facendo dei tentativi per l’attaccante di proprietà del Bologna. I rossoneri hanno già fatto la primache si aggirava intorno ai 18 milioni più il cartellino di Okafor.Questa, però, è stata rifiutata dal Bologna, visto che l’esterno offensivo rappresenta uno dei punti di riferimento della formazione emiliana. Il, però, dalla sua parte non molla la presa e ha intenzione di fare un nuovo tentativo, aumentando la parte economica a 20 milioni, più il prestito di Samuel Chukwueze.