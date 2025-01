Oasport.it - Bolelli/Vavassori si fermano ancora a un passo dal sogno: finale fatale in doppio agli Australian Open

Dopo unainfinita, da tre ore e 4 minuti e finita all’1:40 di notte a Melbourne (il che dovrà generare obbligatoriamente parecchie riflessioni), Harri Heliovaara e Henry Patten sono campioni deglinelmaschile. Il duo finlandese-britannico sconfigge la coppia italiana formata da Simonee Andreaper 6-7(16) 7-6(5) 6-3: si tratta del loro secondo titolo Slam dopo quello di Wimbledon 2024, mentre per il duo azzurro sfugge, e stavolta in modo anche più doloroso delle due occasioni precedenti, in cui le due sconfitte inerano giunte in due set.I due azzurri, di rosso vestiti contro una coppia avversaria che indossa blu, partono molto bene: c’è subito il break con due belle risposte die ilfallo sul 30-40 di Patten. Il duo finnico-britannico ha subito tre chance per rientrare, maserve bene ecopre con agio la rete, così dallo 0-40 si sale sul 2-0.