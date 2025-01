Ilgiorno.it - Bloccati al bivacco Bruffione a 2.200 metri per il maltempo: salvati dal soccorso alpino

Bagolino (Brescia) – Intervento oggi pomeriggio, sabato 25 gennaio 2025, per la Stazione di Valle Sabbia del, VI Delegazione Bresciana, nella zona del Passo. La zona è quella del territorio comunale di Bagolino, a circa 2200di quota. L’allerta è arrivata poco dopo mezzogiorno dal numero unico 112. Tre persone erano bloccate ala causa del. Sono saliti cinque tecnici soccorritori del CNSAS che hanno percorso il primo tratto con il quad e poi hanno proseguito con gli sci a causa della spessa coltre di neve. Hanno quindi raggiunto le tre persone e, dopo una prima valutazione, in accordo con la centrale li hanno accompagnati a valle. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre. Nessuno ha riportato lesioni o problemi per il freddo.