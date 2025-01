Ilrestodelcarlino.it - Arcieri Bizantini, centro perfetto

Ai Regionali indoor di Scandiano, nel Reggiano, glisi sono messi in grande evidenza. Fra i master, Marcello Tozzola ha conquistato il titolo di campione regionale di classe nell’arco olimpico e poi ha portato a casa anche il titolo di campione regionale assoluto. Dall’arco nudo sono arrivate 4 medaglie individuali e 3 di squadra. La squadra femminile ha piazzato una doppietta, aggiudicandosi sia il titolo di classe, sia quello assoluto. Dopo l’argento dello scorso anno, Matelda Miolo, Donatella Domini e Sabrina Bandini non si sono fatte sfuggire l’oro. Con Angela Padovani al posto di Sabrina Bandini in virtù del punteggio maggiore in qualifica, il terzetto Miolo-Padovani-Domini ha affrontato in finale il Malin Archery Team. La gara è stata combattutissima, e vinta 5-4 dalle giallorosse, con shoot off terminato 22-20.