Antonella Elia sospesa dalla Rai? Le tensioni con la produzione e le ultime indiscrezioni

sarebbe stata temporaneamente sollevata dal suo incarico d’inviata per Citofonare2, il talk show condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Come riportato da TvBlog, la showgirl non dovrebbe essere presente nella puntata di domani, 26 gennaio. Le motivazioni dietro la scelta dellasarebbero da ricondurre all’ultima apparizione dell’inviata nel programma, più o meno una settimana fa.si era recata a Cortina per un servizio dedicato ai prossimi Giochi Olimpici Invernali. Una trasferta documentata da lei stessa attraverso delle foto che la ritraevano tra i monti, corredatedidascalia “Grandi emozioni a Cortina D’Ampezzo, ho seguito le gare di sci”. Una volta tornata a Roma, però, avrebbe avuto un’accesa discussione con un membro della. Non si conosce ancora il nome della persona coinvolta nella lite, né la causa scatenante dell’alterco ma, tenendo conto delle conseguenze, non sembra si sia trattato di un diverbio passeggero.