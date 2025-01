Affidata ai servizi sociali la bimba di 2 anni che vagava da sola di notte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Benedetto (Ascoli), 25 gennaio 2025 – Erano quasi le due dellafra giovedì e venerdì quando una bambina, di circa due, è spuntata lungo la strada nella zona tra il porto e la ferrovia. Piangeva per la paura, forse cercava la mamma, ma è stato difficile capire cosa stesse accadendo per il signore che l’ha trovata in via Luigi Dari, la cui attenzione è stata richiamata proprio dal pianto. La piccola, di colore, non pronuncia unaparola d’italiano, parla solo inglese, è non ha saputo spiegare neppure da quale abitazione fosse uscita. Presa per mano da uno dei carabinieri accorsi sul posto, l’ha condotto verso un cantiere edile nella zona dell’ex autolavaggio, di fronte al civico 45. Ai primi soccorritori non è sembrata una bambina abbandonata o che vivesse in condizioni critiche.