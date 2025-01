Violenza sulle donne da ActionAid Italia nuovo bando da 19 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

Network of Organization for Rights and Autonomy against gender-based violence, co-finanziato dall’Unionepea, intendono valorizzare e rafforzare le competenze delle organizzazioni della società civile, impegnate in prima linea nella prevenzione e nel contrasto dellamaschile contro le. Dopo il2024 rivolto alle aree interne e remote del territoriono (Comuni delle Aree SNAI), questosi rivolge a tutto il territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di oltre 1 milione 890 milaper le organizzazioni della società civile che si occupano di prevenzione e contrasto allamaschile contro le. In particolare, saranno sostenuti interventi di prevenzione primaria e contrasto agli stereotipi e alle disuguaglianze di genere; sostegno ache subisconodi genere, con particolare riguardo a forme dimeno considerate o emergenti (es.