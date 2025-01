Pronosticipremium.com - Vigilia di Milan-Roma femminile, Spugna: “Serve la nostra miglior prestazione”

Leggi su Pronosticipremium.com

Nuovo giorno in casasu diversi fronti, e a catturare l’attenzione principale non può che essere il brutto 1-0 di Alkmaar dei ragazzi di Ranieri, che si giocheranno il passaggio del turno in Europa League nell’ultima sfida del girone contro l’Eintracht Francoforte. Tempo di leccarsi le ferite per la prima squadra e diinvece per la, che tornerà in campo domani, sabato 25 gennaio alle 15:00 al Centro Sportivo Peppino Vismara, per sfidare ilnella 16ª giornata di Serie A.A presentare un match da prendere assolutamente con le pinze è il tecnico Alessandro, contento dell’ultima vittoria con la capolista Juventus ma attento su ciò attende le sue ragazze in quel dio: “La vittoria è stata importante, ma è stata molto bella la. Ne avevamo bisogno.