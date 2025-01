Juventusnews24.com - Thiago Motta torna sulle parole dopo Club Brugge Juve: nessuna critica ai suoi attaccanti! Il tecnico fa chiarezza, ha precisato questa cosa sui suoi 7 giocatori

di RedazionentusNews24ai! Ilfain conferenza stampaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli entus per fare, tra le altre cose,sue ultimeil match in Champions League contro il. Le sue dichiarazioni.KOLO MUANI PUO’ AIUTARE VLAHOVIC? – «Randal è arrivato perché pensiamo che è un giocatore di livello per le esigenze di una grande squadra come lala partita col Bruges ho fatto un richiamo ai nostriche è passata comema non mi sono mai permesso di farlo, li criticherei solo per l’atteggiamento. Siccome l’atteggiamento è sempre stato impeccabile, ho fatto il richiamo perché so il valore che hanno e so che hanno il potenziale per aiutare la squadra.