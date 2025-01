Ilrestodelcarlino.it - Terremoto tra i costruttori emiliani. Il presidente sotto accusa se ne va: "Cercò di favorire la sua azienda"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

BOLOGNABufera tra idi Bologna, Modena e Ferrara. A finire nel mirino è Leonardo Fornaciari, attualedi Ance Emilia, a cui viene contestato di aver stretto interessi personali per realizzare una torre direzionale nel Tecnopolo di Bologna. Un progetto mastodontico, dove sono coinvolti anche colossi hi-tech come Nvidia, Stmicroelectronics e Cisco. Da qui, non farà un mandato bis. Ed è lui stesso a tirarsi fuori dalla contesa interna all’associazione, preferendo fare un "passo indietro" e non ricandidarsi. Tutto nasce, come dicevamo, dalla questione della torre del Tecnopolo bolognese che ha portato a un’istruttoria da parte dei probiviri, lettere da parte di esponenti del Consiglio generale, assieme a voci, illazioni e, come le definisce qualcuno vicino al, "chiacchiere da bar".