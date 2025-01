Cityrumors.it - Si scordano il gatto nella stiva: “Adesso sta volando altrove”

Un lungo viaggio in unaa causa di una dimenticanza, unvola per più di ventiquattro ore in giro per il mondoUnha viaggiato in aereo per circa ventiquattro ore tra la Nuova Zelanda e l’Australia. Un caso molto curioso che ha scatenato l’ilarità dei social network. Il nome dell’animale esploratore Mittens, si tratta di Maine Coon di otto anni, che negli scorsi giorni ha vissuto dei momenti di fama per la storia di cui è stato protagonista.Siil: “sta” – Cityrumors.itMittens è di proprietà di una famiglia di origini neozelandesi che lo scorso 12 gennaio era partita alla volta dell’Australia dove avevano deciso di trasferirsi per cambiare vita. Partiti da Christchurch, al momento di imbarcare i loro bagagli hanno messo ilsua gabbietta, lasciandolo poi income di solito si fa con gli animali domestici.