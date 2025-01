Thesocialpost.it - Scossa nel catanese, paura a Ragalna

Un lieve sisma ha scosso la provincia di Catania nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), un terremoto di magnitudo 2.2 si è verificato alle 17:28, con epicentro localizzato a un chilometro a nord-est die una profondità di appena 2 chilometri.avvertita nelle aree circostantiNonostante la bassa intensità, laè stata percepita da alcuni abitanti delle zone limitrofe. Numerose segnalazioni sono giunte dai comuni vicini, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o edifici.Monitoraggio continuo dell’areaLa zona etnea è soggetta a frequenti attività sismiche, e gli esperti dell’Ingv continuano a monitorare costantemente la situazione per rilevare eventuali sviluppi. Al momento, non sono stati segnalati altri eventi sismici correlati allaodierna.