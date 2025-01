Riprendono i trasferimenti in Albania dei migranti, il pattugliatore Cassiopea a Lampedusa

Leggi su Open.online

Ripartono dopo due mesi di stop ididall’Italia in. Ildella Marina militaresi troverebbe nelle acque vicino a, rivela l’agenzia Ansa. La nave militare si troverebbe nei pressi dell’isola per caricareda trasferire nei centri di Shengjin e poi Gjader. Si tratterebbe del terzo tentativo da parte del governo Meloni, dopo che nelle due precedenti occasioni a ottobre e novembre, i giudici di Roma non avevano convalidato il trattenimento dei richiedenti asilo, portati nelle strutture albanesi.Lo scontro sui «Paesi sicuri» e l’ordinanza della CassazioneA fine dicembre scorso, la Cassazione aveva indicato che in generale la definizione di Paesi sicuri spetta al governo. In particolare ai ministeri degli Esteri e a quelli che «intervengono in sede di concerto».