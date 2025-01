Ilrestodelcarlino.it - Quei ragazzi barricati in casa: gli ‘Hikikomori’ sono anche da noi

Fano, 24 gennaio 2025 – Vivono chiusi ino addirittura soltanto in una stanza, senza avere più relazioni con gli amici né contatti con l’esterno, sperimentando una intensa condizione di disagio nei contesti sociali.gli “Hikikomori”, termine giapponese utilizzato per definire il fenomeno dell’isolamento sociale volontario giovanile. Una problematica sempre più in crescitanel nostro territorio, tanto che a Fano è stato costituito un gruppo di ‘Auto mutuo aiuto’ per affiancare i genitori di questie ragazze, al quale sirivolte già oltre trenta famiglie. E a causa delle tante richieste a breve ne partirà un secondo. A condurre il gruppo è la psicologa Valeria Tinti, che collabora con l’Associazione Hikikomori Italia. “Negli anni è progressivamente cresciuto il numero delle richieste di aiuto pervenute all’associazione, così come quelle di presa in carico privata ricevute personalmente – spiega –.