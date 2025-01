Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nella discesa di Garmisch: orario esatto, n. di pettorale, tv

sarà tra le nove azzurre al via dellalibera femminile che sabato 25 gennaio, ankirchen (Germania), aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la gara scatterà alle 10.15., essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra il 6 ed il 15: l’azzurra ha ricevuto il numero 13 e, dato che l’intervallo dinza tra l’1 ed il 15 è di 2’15”, la sciatrice italiana scatterà alle ore 10.42.00.Le altre otto azzurre al cancelletto dinza saranno Nicol Delago col 2, Laura Pirovano col 9, Sofia Goggia col 10, Marta Bassino col 15, Elena Curtoni col 18, Nadia Delago col 33, Roberta Melesi col 43 e Vicky Bernardi col 44.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer la gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.