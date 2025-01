Quotidiano.net - Pharrel Williams per Vuitton apre la ’Paris Fashion Week’. I grandi marchi in passerella

Con 38 show la ParisWeek si conferma l’appuntamento internazionale più importante per la moda maschile e questa edizione alla ribalta fino al 26 gennaio doppia l’edizione appena passata della MilanoWeek che di sfilate in calendario ne ha avuto 15. Una differenza non da poco che racconta lo spazio conquistato nome dopo nome, tra classici giganti ed emergenti, dalla settimana della moda maschile lungo la Senna, con i quattro giorni di Milano memorabili per alcuni show come Emporio Armani e Giorgio Armani, Prada e Zegna, e interessante per i tanti debutti di emergenti ma certo non con i numeri parigini. Ma con la donna e le sfilate co-ed di fine febbraio prossimo Camera Moda e Calendario dei defilè per l’inverno 2025 avranno un programma fittissimo e la settimana italiana femminile e per tante maison anche maschile si annuncia pienissima di appuntamenti e sfilate.