Thesocialpost.it - Operaio muore al Luna park a Torino: stava montando le giostre

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico incidente si è verificato apresso ildella Pellerina, dove undi 39 anni, di origine romena, ha perso la vita mentre era al lavoro. L’uomo era impegnato nel montaggio dellequando è avvenuto l’incidente, le cui cause sono attualmente oggetto di indagine da parte della polizia.Indagini in corso sulla dinamica dell’incidenteSecondo le prime informazioni, l’eseguendo lavori all’interno del parco giochi quando si è verificato l’incidente. Subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria di, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.Sicurezza sul lavoro sotto esameL’episodio ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente nei settori che prevedono operazioni di montaggio di strutture temporanee.