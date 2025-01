Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo, Carlo Conti: “Non ho chiesto consigli ad Amadeus”

Leggi su Mistermovie.it

, storico conduttore e direttore artistico del Festival di, si è raccontato durante la trasmissione Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, rivelando momenti chiave della sua carriera e la scelta di tornare sul palco dell’Ariston. Dalla decisione coraggiosa di lasciare un posto fisso in banca all’evoluzione del Festival,ha condiviso le sue riflessioni con grande trasparenza.racconta2025Uno dei momenti più intensi del racconto diriguarda la scelta di seguire la sua passione per il mondo dello spettacolo, abbandonando il sicuro lavoro in banca. «Quando dissi a mia mamma che mi ero licenziato, è svenuta», ha ricordato. Nonostante le difficoltà iniziali, la madre digli offrì uno fondamentale: «Se non ci credi tu, chi ci deve credere?».