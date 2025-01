Quifinanza.it - Mercati, settimana positiva: il nuovo anno si avvia con le banche centrali

Si chiude unaall’insegna degli acquisti per ifinanziari mondiali, in cui si è assistito all’insediamento di Donald Trump, alla Casa Bianca e ai suoi primi executive orders che lasciano intendere un approccio meno aggressivo delle attese sui dazi. Sullo sfondo, ma non meno importante, resta l’appuntamento con leche ha visto la riunione in questa ottava della Bank of Japan, mentre la prossima toccherà alla Federal Reserve e alla BCE.Parola alleLa Banca Centrale Europea, dopo le quattro riduzioni dei tassi di interesse decise nel 2024, sia proseguire l‘allentamento in tema di politica monetaria anche nel corso del. Nella riunione in programma il 30 gennaio, gli addetti ai lavori si attendono un ulteriore taglio del costo del denaro, che con ogni probabilità sarà di un quarto di punto, e gli analisti prevedono un secondo ribasso anche nella riunione di marzo.