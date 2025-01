Lapresse.it - Meloni sabato in visita alla nave Vespucci a Gedda

La presidente del Consiglio, Giorgiavisiterà laAmerigodella Marina Militare e saluterà l’equipaggio a, in Arabia Saudita. Si tratta – si legge in una nota – della primadella presidente del Consiglio a bordo dello storico veliero escuola, partito da Genova l’1 luglio 2023 per un giro del mondo di due anni in cui hato 5 continenti e 30 Paesi, toccando 35 porti prima del suo rientro in Mediterraneo. Con la tappa di, 33sima del tour mondiale, ilha superato le 43mila miglia nautiche, pari a oltre due volte la lunghezza dell’equatore. Per arrivare alo storico veliero ha attraversato lo stretto di Bab el-Mandeb scortata dFregata Alpino e dal Cacciatorpediniere Caio Duilio. Durante la sua permanenza aAmerigosarà affiancata dal Villaggio Italia, l’esposizione dedicata alle eccellenze italiane – conclude la nota – che unisce la tradizionale attività di addestramento e di Naval Diplomacy dellaScuola Amerigocon la promozione delle eccellenze del Made in Italy.