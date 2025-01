Sport.quotidiano.net - La Vitiello a caccia del bis. Vuole l’oro nella 35 km

Quello che si avvicina per l’atletica leggera locale è un week-end "pazzesco". Si gareggiamarcia su strada, nei lanci all’aperto, nelle specialità indoor e ancoracorsa su strada. Iniziamo da Sara(Fiamme Oro) che domenica sarà impegnata ad Acquaviva delle Fonti (Ba), nel primo campionato italiano della stagione, la 35 chilometri di marcia che nel 2025 vedrà il suo tramonto, sostituita con polemiche dalle distanze di maratona e mezza maratona. Laè campionessa in carica, ma incombono le presenze di Federica Curiazzi e Alexandrina Mihai. Torniamo a domani, per dire che nel pomeriggio dalle 15 a Rubiera saranno presenti tutte le categorie nel Cross Country Day, valido come prima prova del campionato di società di cross e come prova del campionato provinciale individuale.