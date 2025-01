Sport.quotidiano.net - Juve, Motta: “Napoli primo con merito. Kolo Muani? Attaccante di alto livello”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 24 gennaio 2025 – Una partita da non fallire, contro la capolista, che a sua volta vuole tenere un ritmo Scudetto elevato per provare a staccare pure l’Inter, che ha ancora un match da recuperare.è un match dai mille risvolti, se non altro perché Antonio Conte è grande ex e si era parlato di lui anche un anno fa per sostituire Max Allegri, ma alla fine la scelta di Giuntoli è ricaduta su, ora chiamato a fare esattamente ciò che fece Conte quando riuscì a riportare laai trofei dopo un ciclo difficile. Ma lo Scudetto sembra andato, il divario è ampio, a meno che un successo bianconero al Maradona non possa timidamente riaprire i giochi. In ogni caso, laè invischiata nella lotta Champions League e passi falsi non sono consentiti.: “meritatamente” Il percorso in campionato dellaè stato costellato di alti e bassi, grandi prestazioni con Milan e Atalanta, ma altre decisamente meno, con un divario in classifica che ormai appare incolmabile.