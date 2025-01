Iodonna.it - Il libro “Senza spegnere la voce" è un appello a reagire. Ricordando Valentina Milluzzo, morta a Catania dopo 17 giorni di ricovero perché non le fu praticato l'aborto terapeutico

Incinta di due gemelli alla 19esima settimana di gravidanza,morì 8 anni fa, il 16 ottobre 20216,17diin ospedale. «Diciassetteche trascorse perlopiù con le gambe sollevate, mangiando pochissimo per evitare di andare in bagno. Tutto per evitare di perdere i feti che portava in grembo. Ma quei feti non avevano speranza, mentre nel suo utero era in corso una gravissima, evidentissima infezione.morì di sepsinon le ful’», dice oggi Giorgia Landolfo. A partire da questa storia, ambientata in un ospedale, il “Cannizzaro” di, dove tutti i medici erano obiettori di coscienza, Landolfo ha scrittola. Il potere sul corpo delle donne daa tutte noi (Nous editore).