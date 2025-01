Lanazione.it - Giorno della Memoria: a Palazzo Gambacorti la mostra “Memoria delle Vite Sospese”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 24 gennaio 2025 – Da lunedì 27 gennaio a sabato 1° febbraio, l’atrio dia Pisa ospiterà la”, tratta dall’installazione opera di Gianni Lucchesi, Chiara Evangelista, Ursula Ferrara, Massimo Bergamasco, Michele Emdin, presentata per la prima volta nel 2018, presso la Chiesa di Sant’Anna di Pisa. L’iniziativa rientra nel programma di appuntamenti organizzati dal Comune di Pisa, in collaborazione con Prefettura di Pisa, Provincia di Pisa e Comunità Ebraica di Pisa, per ilche si celebra ogni anno il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’Olocausto durante la seconda guerra mondiale. Lunedì alle ore 15 nell’Atrio dici sarà l’inaugurazionevideo installazione che sarà visitabile fino a sabato con orario 7.