Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Conte vuole Pongracic, idea Ngonge. Marì si farà

Firenze, 24 gennaio 2025 - La clessidra scorre inesorabile. Quando ormai siamo vicini ai dieci giorni che ci separano dalla fine del calciomercato invernale, quello dellaè in attesa di battere i suoi colpi più importanti. Un attaccante esterno, un centrocampista, forse anche un difensore sono i ruoli in entrata, mentre in uscita restano da definire le posizioni di Biraghi, Ikoné, Kouame e chissà, magari anche di qualcun altro tipo. Il mercato è fatto anche di ribaltoni. Trattative in corso Se martedì sembrava caldissimo il fronte Ndour, ieri la pista si è raffreddata di botto. Parti distanti, con il PSG che continua a chiedere una percentuale importante sulla futura rivendita del calciatore. Pur cedendolo a prezzo scontato, il club parigino evidentemente crede nelle qualità del 2004 azzurro.