Calciomercato.it - È fuori dai piani della Juve: “Rapporti incrinati con Motta” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

“È poco mentalizzato, ha bisogno di sentirsi al centro del progetto e lui non lo è”. Possibile operazione con la big di PremierLe ultime sui bianconeri nella puntata di ‘Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Dalle strategie presenti e future di Giuntoli al ‘caso’ Vlahovic, tutte le dichiarazioni del nostro ospite Stefano Salandin, giornalista di ‘Tuttosport’.Èdai: “con” (LaPresse) – Calciomercato.itPerché lafa solo prestiti“È una scelta molto semplice, perché così non carichi sul bilancio obblighi di riscatto ed eventuali acquisti. In questo modo non vai a gravare sul bilancio consolidato, la spiegazione di questa scelta è essenzialmente questa. Io non sono affatto sicuro che Kolo Muani sia l’attaccante di giugno, anche perché il PSG lo ha pagato 90 milioni e non vuole fare minusvalenze.