DOOM | The Dark Ages non avrà il multigiocatore id Software spiega perché

Il prossimo capitolo della celebre saga,: The, abbandonerà ilper concentrarsi esclusivamente sull’esperienza single-player.Arlo sono stati direttamente Marty Stratton, produttore esecutivo, e Hugo Martin, direttore del gioco, durante sessioni di Q&A con la stampa (grazie a GamingBolt). Secondo Stratton, questa decisione è stata presa sin dall’inizio per permettere al team di concentrarsi su elementi innovativi come il mech Atlan e i draghi, che rappresentano quasi dei mini-giochi all’interno della campagna.Martin ha aggiunto che eliminare la modalitàha consentito al team di realizzare idee che desideravano implementare da anni all’interno di un nuovo capitolo della serie sparatutto. L’obiettivo dichiarato di idè quello di offrire la più grande e completa esperienza dimai realizzata con The, questo grazie ad una campagna semi-aperta che integra esplorazione e sezioni narrative arricchite.