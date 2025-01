Ilfattoquotidiano.it - Donna muore mentre è in volo con il parapendio perché scivola via dall’imbracatura. Era in vacanza con amici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era incon il fidanzato e alcuni, un viaggio dall’altra parte del mondo per provare l’esperienza di volare con il. Purtroppo, però, proprioera in, lei sarebbeta, cadendo nel vuoto. Sarebbe questa la dinamica che ha portato alla morte di Paulina Biskup, 38enne della Polonia, ma residente a Dublino, che era inin Colombia con il fidanzato ed il suo gruppo di.Propriosi trovava a Roldanillo, Paulina avrebbe deciso di provare una nuova esperienza: lanciarsi con il. Si è quindi recata in un sito di lancio famoso nel paese sudamericano, ma qualcosa sembra non abbia funzionato. Lei si sarebbe lanciata dal punto di partenza prestabilito, ma, a pochi metri dal suolo, qualcosa nell’imbracatura pare si sia sganciato e lei èta nel vuoto.