Oasport.it - Darren Cahill: “Sinner ha una maturità fuori dal comune. Vicenda ‘Clostebol’? Ha la coscienza pulita”

Leggi su Oasport.it

A fine 2025 la collaborazione tra Jannike il coach australianosi interromperà. Una storia iniziata nell’estate del 2022, a supporto di Simone Vagnozzi, che ha dato i suoi frutti, visto quanto sta ottenendo il tennista altoatesino. Oggi il pusterese si è qualificato per la seconda volta consecutiva in finale negli Australian Open, dopo quella vinta l’anno scorso. Si tratta anche del terzo ultimo atto a livello Major, che l’azzurro giocherà.“Penso che non sia facile tornare e difendere un titolo importante per la prima volta nella tua carriera, viste le difficoltà che ha dovuto affrontare. Non potremmo essere più orgogliosi del modo in cui si è comportato, sia dentro chedal campo. So che ha solo 23 anni, ma a volte sembra che sia molto più saggio di noi. È un ragazzo incredibile.