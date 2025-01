Bergamonews.it - Dalmine, non c’è pace per l’oratorio di Brembo: dopo le fiamme anche i ladri

Leggi su Bergamonews.it

. Furto in oratorio a. Opera di almeno tre ragazzi, sospetta sin da subito chi è intervenuto. In primis la pattuglia di Sorveglianza Italiana in servizio per convezione con il Comune di. Gli operatori hanno sorpreso tre ragazzi verso le 2.30 in via Padre Lazzaroni con in mano alcune grosse borse. Quando si sono fermati per verificare, il trio si è dato alla fuga.In via Beltrami, pocole 5, una guardia ha notato altri tre soggetti che camminavano con un grosso sacco, uno zaino e una valigia. Ha accostato l’auto, insospettito. I tre, presumibilmente gli stessi in azione qualche ora prima in oratorio, si sono dati alla fuga abbandonando il materiale a terra.

La guardia è riuscita a inseguirne e fermare un componente del terzetto.