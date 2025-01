Conte in pressing totale su Adeyemi ma il Napoli ha pronto il piano B | Ismajli e Werner|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-24 14:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:Antonioha rimandato ancora una volta la palla dall’altra parte del campo. L’individuazione dei tasselli migliori per completare e migliorare la rosa dele provare ad offrire nuove soluzioni nella corsa Scudetto è affare della società. La partenza di Kvaratskhelia e la possibilità di ricevere un’alternativa per la difesa più affidabile di Rafa Marin restano le due priorità da soddisfare negli ultimi dieci giorni di trattative e il direttore sportivo Giovanni Manna sta giocando su più tavoli per trovare l’incastro giusto. L’obiettivo principale resta quello di trovare un nuovo esterno sinistro che possa insidiare nell’immediato la titolarità di David Neres e, constatata la difficoltà ad abbassare le pretese economiche del Manchester United per Alejandro Garnacho – complice l’inserimento del Chelsea – il club azzurro ha dirottato immediatamente le sue attenzioni su Karimdel Borussia Dortmund.