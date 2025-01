Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, quella rivale di Serie A fa sul serio per l’ex obiettivo bianconero in attacco: tutto dipenderà da questo fattore

di RedazionentusNews24diA ci prova perin: le ultimissimeTra i primi nomi accostati all’delntus c’era Raspadori del Napoli. Anche l’Atalanta ha avuto dei contatti per l’Azzurro ma i partenopei hanno bisogno prima di comprare Garnacho.Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, l’effetto domino sull’erede di Kvara (andato alla corte del PSG) darà il via libera per Raspadori, e allora li la Dea farà la sua offerta concreta. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore.Leggi suntusnews24.com