Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, Djokovic sul suo ritiro: “Il dolore peggiorava, non so se sarei arrivato alla fine. In finale tiferò per Zverev”

Novaksi è presentato in conferenza stampa con il morale a terra: è stato sconfitto. Non tanto dal suo avversario nella semidell’, Alexander, ma da un problema fisico. Uno strappocoscia sinistra l’ha costretto così a interrompere la sua corsa al 25° Slam. “Ho cercato di curarmi con farmaci e fisioterapia, ma non c’è stato niente da fare”, ha ammesso il serbo.Il numero 7 al mondo di solito sbrana i suoi avversari, ma questa volta ha dovuto arrendersi a se stesso: “Non ho colpito una pdal giorno del match contro Alcaraz“, ha svelato nella conferenza stampa post match. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto dopo la vittoria nei quarti con lo spagnolo, è stata un brutto colpo: strappo muscolare. E se un paio di anni fa, nonostante una lesione, era riuscito a vincere il torneo di Melbourne, questa volta nulla ha potuto: “I primi colpi che ho tirato sono stati nel riscaldamento con Sascha – ha proseguito il fuoriclasse serbo -.