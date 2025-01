Scuolalink.it - Assistenza all’autonomia e l’inclusione scolastica: necessaria una riforma per un profilo professionale di alto livello

Leggi su Scuolalink.it

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte della Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela Diritti delle Persone con Disabilità (FIRST), che intende esprimere le proprie considerazioni e preoccupazioni in merito all’attuale quadro normativo relativamente all’e alla comunicazione per gli alunni con disabilità. FIRSTe comunicazione: urgono uniformità nazionale e formazione di alta qualità Noi sappiamo che secondo il riparto di competenze, di cui all’art. 117 comma terzo della Costituzione, in questa materia vige il riparto di legislazione concorrente tra lo Stato, a cui spetta la definizione deluniforme, e le Regioni a cui spetta, gestione, organizzazione e funzionamento. Il testo ha la finalità di definire meglio la definizione dell’assistentee comunicazione, con un accenno importante alle diverse condizioni di disabilità.