Artisti di strada, Quarto grado, Sul più bello o Crozza? La tv del 24 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 24, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Dallaal palco”, condotto da Nek e Bianca Guaccero.Alla sua quarta edizione ritorna lo show che vede glidiesibirsi sul piccolo schermo, davanti ad una giuria inflessibile, il pubblico. Una grande festa in cui non conta solo il successo, ma la passione.RaiDue alle 21.20 proporrà il film “Sul più”. Marta soffre dalla nascita di una rara malattia genetica ma, nonostante tutto, è una ragazza solare. A 19 anni sogna il grande amore e prima che la sua malattia degeneri, vuole sentirsi dire “ti amo” dal ragazzo piùdi tutti.Su RaiTre alle 21.20 sarà la volta di “FarWest”. Inchieste, storie e approfondimenti accompagnano il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio.