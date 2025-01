Tvpertutti.it - Alessio Di Ponzio lascia Amici 24: la proposta di Maria De Filippi

Un fulmine a ciel sereno per gli appassionati di24:Diha abbandonato la Scuola a causa di un grave infortunio. La notizia, inizialmente trapelata come indiscrezione sui social, ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti tra i fan e sollevando molte domande.Secondo quanto riportato da Novella2000 e confermato da discussioni sui social,si è infortunato in modo serio, tanto da rendere necessaria un'operazione chirurgica. Le prime voci, diffuse su X (ex Twitter), ipotizzavano che il giovane ballerino stesse già utilizzando le stampelle, mentre altre fonti parlavano di un imminente abbandono del programma per sottoporsi al trattamento medico.Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti riguarda il daytime di24, dovesembrava camminare con difficoltà, alimentando i sospetti su un possibile problema alla caviglia.