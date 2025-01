Formiche.net - Xi mentte a dieta i banchieri per rassicurare mercati e investitori

Pechino è pronta a imporre un tetto di 1 milione di yuan al reddito annuo del personale degli istituti finanziari di proprietà del governo centrale. Vale a dire le quattro grandi banche controllate dal partito, tanto per cominciare. I manager il cui reddito supera già 1 milione di yuan vedranno così ridurre i loro compensi, al pari dei dirigenti di livello intermedio e senior, la cui retribuzione sarà quasi dimezzata. Nel conto, oltre alle banche statali menzionate, rientrano importanti compagnie assicurative e quattro importanti gestori di crediti inesigibili.Perché tutto questo? C’è una ragione politica e una più contabile. Xi Jinping, per esempio, sa benissimo che le finanze cinesi non fanno più gola agli, perché poco affidabili. Dunque, perché non mandare un segnale di buona condotta? E poi, è noto che la morigeratezza negli emolumenti è un pallino del leader cinese.