Wine Paris batte Prowein per numero di espositori. Ma la sfida è ancora aperta

Con il nuovo anno tornano le più importanti manifestazioni internazionali del vino.(10-12 febbraio) e(16-18 marzo) sono i primi due grandi appuntamenti del 2025 da segnare sul calendario. Tuttavia, secondo quanto riportato da Weine.Plus, sembra che la fiera parigina trovi, per adesso, un maggiore consenso. Almeno andando a leggere ildiregistrati rispetto a. Una prospettiva che già aleggiava alla fine della scorsa edizione e che anche noi avevamo registrato attraverso il commento in auge tra i padiglioni di Vinexpo, in cui i produttori ci raccontavano di come l'evento parigino fosse "meglio di".cresceA Parigi si registrano più di 5.000da circa 50 paesi. In particolare, Weine.Plus osserva un incremento di partecipazioni da Germania (+65%), Austria (+35%), Cina (+60%), Spagna (+40%) e Romania (+75%).