Iltempo.it - Weidel, volano gli account della leader Afd. Di chi è il merito

Schizzano in alto glisocial di Alice. Ladi Afd ha registrato un notevole incremento delle interazioni social e del numero di follower. Chissà se ilè dello stesso Elon Musk e dei suoi endorsement. Glisocial di Alicee candidata dell'ultra-destra dell'AfD, hanno incassato numeri record negli ultimi 28 giorni. In particolare, grazie evidentemente anche alla dote di audience garantita dagli interventi di Elon Musk , è X la piattaforma dove si registrano le migliori performance: 318 mila nuovi follower e 2.6 milioni di interazioni. Discorso molto diverso per il Cancelliere Olaf Scholz che, invece, ha visto crollare le interazioni degli utenti. Mentre, glisocial di Olaf Scholz evidenziano delle grandi difficoltà nel coinvolgere i follower e nell'ottenerne di nuovi.