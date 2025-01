Sport.periodicodaily.com - Walker è del Milan. Gimenez sempre nel mirino

I rossoneri possono finalmente sorridere per aver finalmente trovato il rinforzo difensivo di esperienza che tanto cercavano. Il 35enne centrale inglese, Kyle, è infatti delche lo ha prelevato dal Manchester City e presto sarà a disposizione del tecnico Conceicao. Ma il Diavolo vuole regalarsi un ultimo colpo in attacco e per questo sta cercando di stringere per il messicano Santiagodel Feyenoord.È DEL: LE CIFRE DELL’AFFAREClasse 1990,approda al club di via Aldo Rossi in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Al giocatore, che firmerà un contratto di due anni e mezzo, andrà un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione. Ilsi assicura un difensore forte fisicamente e di grande esperienza. Con la maglia del Manchester City, dove ha militato per 8 anni, ha vinto praticamente tutto, tra cui 6 Premier League e una Champions League nel 2023.