Quotidiano.net - Ucraina, 360 raid russi in 24 ore. A Zaporizhzhia un morto e 20mila al buio. L’appello di Zelensky

Roma, 23 gennaio 2025 – Ancora bombe sull’: in 24 ore le forze di Kiev hanno contato oltre 350 attacchi sul sud del Paese. Unha fatto una vittima e ferito 26 persone tra cui una neonata di 2 anni,persone sono ale poco meno senza riscaldamento. “Abbiamo bisogno di più sanzioni contro laa, di più sistemi di difesa aerea per proteggere le nostre città e comunità e di armi per i nostri soldati al fronte”, ha detto il premier Volodymyr, dopo che ieri per la prima volta Donald Trump, ha smesso i panni dell’amico di Putin, alzano la voce con il presidente russo. "Negozi subito la fine della guerra o Mosca sarà sottoposta a un inasprimento dei dazi. E’ tempo di fare un accordo”. Il ministro degli Esteri italiano Tajani conclude: “Non c’è un cambio di linea Usa su Kiev” Le ultime notizie