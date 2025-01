Ilgiorno.it - Travolto da un’atleta sulla pista in Valmalenco, lo sciatore gentiluomo: “Non incolpo nessuno”. Ma sui social gogna agli agonisti

Chiesa(Sondrio) – “Senz’altro a dicembre sarò nuovamente pronto per il 61° anno di sci nella nostra”. La chiama “nostra” proprio perché Stefano Gandini, commercialista di Cinisello Balsamo, se fosse sposato con la Valle del Mallero, starebbe ormai a festeggiare le nozze di diamante. Gandini sabato scorso è stato vittima di un brutto incidenteneve, lungo laNana e proprio per rassicurare le decine di persone che hanno assistito sgomente ai soccorsi ha scritto un lungo post di ringraziamento sul proprio profilo Facebook, poi condiviso sul gruppo “Sei dellase.”. “Dopo 60 anni di attività sciistica anche a livelloco, è il primo infortunio che subisco. Sono stato centrato da dietro da una giovane sciatrice agonista che arrivava a velocità sostenuta e non si è resa conto che sotto il cambio di pendenza, in un angolo per lei cieco, c’ero io.