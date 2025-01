Lettera43.it - Tim proroga al 15 marzo i tempi per l’offerta su Sparkle

Tim ha reso noto che il Consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2025 ha accertato l’evoluzione positiva delle negoziazioni con Mef e Retelit (fondo Asterion) su. Ma, come prevedibile, ha dovutore iperal 15«al fine di consentire la finalizzazione delle operazioni propedeutiche alla decisione finale», come si legge in un comunicato della società. La deadline, fissata in prima battuta al 30 novembre, è già slittata diverse volte. L’ultima proposta presentata dal ministero e dal fondo Asterion a dicembre confermava perun enterprise value di 700 milioni di euro e aveva validità fino al 27 gennaio. Secondo la stampa, mancherebbe l’accordo tra le banche che dovrebbero fornire i 600 milioni – 100 sono di equity – necessari a chiudere l’operazione.