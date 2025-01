Thesocialpost.it - Sud di Londra, accoltellamento per le strade: arrestato un uomo

Un nuovo episodio di violenza ha sconvolto la tranquilla Croydon, nel sud di. Nella mattinata di oggi, unarmato di coltello ha aggredito cinque persone, seminando il panico tra i passanti.A dare l’allarme è stato il London’s Ambulance Service, che ha inviato sul posto numerose ambulanze e un’unità di pronto intervento. “Abbiamo inviato sulla scena diverse risorse, tra cui equipaggi di ambulanze, un paramedico in un’auto di pronto intervento, un agente di pronto intervento, membri della nostra Tactical Response Unit e dell’Air Ambulance di”, ha riferito il servizio.Le vittime sono state tutte trasportate in ospedale, una in condizioni più gravi rispetto alle altre. Secondo alcune fonti, l’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un supermercato Asda.La Metropolitan Police ha confermato l’arresto di unin relazione all’accaduto.