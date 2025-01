Sport.periodicodaily.com - Spezia vs Sassuolo: le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I liguri vogliono accorciare sulla capolista che, invece, cerca la fuga decisiva.vssi giocherà venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Picco.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa hanno bisogno di una vittoria di prestigio per sperare ancora nel secondo posto, attualmente distante cinque lunghezze. La squadra di D’Angelo dovrà bissare il netto successo dell’ultima uscita contro la Carrarese per avere la meglio sulla capolista che non perde da tre turni.Gli emiliani inseguono il poker di vittorie per confermarsi in vetta e lanciarsi in quella che può già ritenersi, a questo punto della stagione, determinante per la promozione diretta.